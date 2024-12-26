إحالة عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمرج للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بتخصصه في سرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة المكان.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم المرج، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية) قام بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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