كيف تعرفين نوع بشرتك وما الطريقة الصحيحة للاعتناء بها؟

لتحديد نوع البشرة، يمكن تجربة اختبار النهار أو اختبار الغسيل، وتوجد 3 طرق مضمونة لمعرفة نوع البشرة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

1. اختبار النهار

تعد أسهل وسيلة لتحديد نوع البشرة هي معرفة أدائها من الصباح إلى المساء في يوم عادي.

فإذا شعر الشخص أن وجهه دهني ويبدو لامعًا تكون بشرته بشرة دهنية.

إذا كانت منطقة حرف T لامعة، لكن بقية وجهك غير لامع في الغالب تكون البشرة المختلطة.

وإذا كانت البشرة دهنية قليلة أو متقشرة أو حمراء أو لا يوجد أي دهون على الإطلاق تكون بشرة عادية.

وإذا كانت متقشرة أو مشدودة تكون بشرة جافة.

البشرة التي يكون بها حكة أو احمرار أو التهاب تعد بشرة حساسة.

ومن المهم تذكر أن البشرة الجافة ليست نوعًا من أنواع البشرة ولكنها حالة منفصلة، فيمكن أن يكون لدى الشخص بشرة جافة ودهنية أيضًا أو مختلطة أو كل ما سبق.

2. اختبار الغسيل

قد لا يكون الاختبار الذي يستمر طوال اليوم منطقيًا إذا استحم الشخص في منتصف النهار بعد جلسة مرهقة من ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة أو إذا تعرض لمهيجات مثل الرياح أو الطقس السيئ أو أشعة الشمس الحارقة أثناء التنقل في المساء.

اغسل وجهك بمنظف خفيف ولا تضع أي منتج أو مكياج، وانتظر 30 دقيقة وافحص كيف تشعر بشرتك.

جربي هذا الاختبار عندما تشعرين أن وجهك هادئ نسبيًا، أي أنه ليس أحمرًا ساخنًا بعد الجري أو مؤلمًا أو مشدودًا بعد إزالة الثلج من المشي.

3. التقط صورة

قد يكون لدى طبيب الأمراض الجلدية بعض الطرق التصويرية للمساعدة في تقييم سلوك البشرة بشكل أكبر إذا لزم الأمر.

يمكن للمرشحات الوعائية التركيز على توزيع الأوعية الدموية الزائد أو غير الصحي - مما يشير إلى البشرة الحساسة أو المتهيجة أو المعرضة للوردية، ويمكن للمرشحات الشبيهة بالأشعة فوق البنفسجية إظهار تلف الشمس والتصبغ.

يمكن لطرق أخرى تسليط الضوء على التغييرات الطفيفة في ملمس الجلد أو حجم المسام أو حتى الإشارة إلى إنتاج الزيت.

بمجرد فهم نوع البشرة، يمكن أضفت المنتجات أو تقنيات العناية التي تساعد على العمل مع الخصائص الفريدة لها.

البشرة الدهنية

لدي الجميع زيوت طبيعية تسمى الزهم على البشرة، وتأتي من الغدد الدهنية في المسام وتوفر الرطوبة، لكن ينتج كل شخص الزيت بكميات وأنواع مختلفة.

على الرغم من أن الزيت يحمي البشرة، إلا أنه يكتسب أحيانًا سمعة سيئة، وذلك لأن فائضه يمكن أن يمسك بخلايا الجلد الميتة ويخلق مسامًا مسدودة، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء أو البثور، المشكلة الأخرى التي غالبًا ما يتم التذمر منها فيما يتعلق بالبشرة الدهنية هي اللمعان.

5 حلول لظهور البثور على البشرة الدهنية

قناع الطين البنتونيت.

استخدم تونرًا قائمًا على الأعشاب البحرية أو الماء المالح.

عالج البقع باستخدام مصحح البقع القائم على الكبريت.

يجب العناية بالبشرة باستخدام مستحضرات تعتمد على الزيوت وتجنب المنتجات التي تسبب جفاف البشرة، والتحقق من البشرة الجافة، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الزيوت وانسداد المسام.

إذا كانتِ السيدة تتعامل مع العيوب باستخدام منتجات مكافحة حب الشباب التي لها تأثير تجفيف، فمن المهم الاهتمام يالمرطب.

فالبشرة الدهنية تكون في أفضل حالتها باستخدام المرطبات التي تحتوي على مواد مانعة للتسرب خالية من الزيوت، مثل الدايميثيكون.

البشرة الجافة

كما ينتج بعض الأشخاص كمية إضافية من الدهون، ينتج آخرون كمية أقل من هذه الدهون، مما يجعل بشرتهم جافة.

يمكن أن يؤثر العمر أيضًا على مستوى رطوبة البشرة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يبدأ معظم البالغين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر في ملاحظة جفاف متزايد في بشرتهم، ويرتبط هذا بإنتاج الدهون في الجلد، والذي يبدأ في الانخفاض في هذا الوقت تقريبًا.

وتؤثر العوامل البيئية مثل درجات الحرارة المنخفضة أيضًا على مستويات رطوبة الجلد، وتؤثر العوامل البيئية على مستوى رطوبة البشرة، وهذا يعني أن الشخص قد يحتاج إلى وضع المرطب بشكل متكرر لتقليل الجفاف خلال المواسم الباردة، كما أن نقص الفيتامينات أو المعادن أو حالة الجلد يمكن أن تساهم أيضًا في جفاف الجلد.

من المهم البحث عن المرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو السيراميد أو الأحماض الدهنية الحرة، كما يجب أن التأكد من وضع طبقات من الأمصال والمرطبات من الأرق إلى الأسمك، مما يسمح بأقصى قدر من اختراق المنتج.

5 حلول للبشرة الجافة

استخدم كريمات أو زيوت التنظيف التي لا تحتاج إلى شطف.

استخدام جهاز ترطيب.

تجنب الماء الساخن للغاية أثناء الاستحمام أو الاستحمام وحماية البشرة في الطقس البارد.

استخدمي منظفًا لطيفًا ومنتجات خالية من العطور، عندما يكون ذلك ممكنًا.

تجربة منتج ترطيب ليلي أو قناع ورقي.

يمكن أن يساعد التقشير أحيانًا في التخلص من التقشر، ولكن من المهم الحذر من الإفراط في التقشير، وخاصة مع الأحماض التي تدعي تليين الجلد، حافظي على العملية مرة أو مرتين في الأسبوع بدلًا من كل يوم.

البشرة المختلطة

لا توجد طريقة لتحضير مرطبات للبشرة المختلطة، لذلك قد يحتاج الشخص إلى التبديل بين المنتجات، بالتناوب بين النهار والليل أو الصباح والليل، للحفاظ على البشرة صحية، أو يمكن تكثيف العلاج الموضعي واستخدام منتج واحد على منطقة حرف T ومنتج آخر على الوجنتين.

3 حلول لظهور البثور على البشرة المختلطة

تجربة تونر متوازن.

علاج البقع المعرضة لحب الشباب باستخدام رول أون يحتوي على زيت شجرة الشاي.

تقشير البشرة باستخدام قناع إنزيمي لطيف.

البشرة الحساسة

إذا كانت البشرة تميل إلى إظهار ردود فعل على المنتجات التي تضعينها عليها، فيجب أن تتوخي الحذر عند تجربة أي إضافة جديدة إلى روتين العناية الخاص بك.

4 حلول لتهدئة البشرة الحساسة

اختيار المنتجات الخالية من العطور والأصباغ.

تجنب المكونات مثل الكبريتات أو البارابين.

الانتباه لكيفية تفاعل اليشرة مع الزيوت الأساسية.

اختبار الرقعة عند تجربة منتج جديد.

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