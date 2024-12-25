المصري يصل الإسكندرية بقائمة تضم 22 لاعبا استعدادا للأهلي

وصل منذ قليل فريق المصري البورسعيدي إلي الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس علي ستاد برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي أمام المصري

وتضم قائمة فريق المصري بمعسكر الاسكندرية 22 لاعبا تم التكتم عليها وعدم اعلان اسماءها حتي الآن.

الأهلي والمصري

واختتم فريق المصري معسكره بالقاهرة على أن يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم الأربعاء يخوض خلاله المران الختامي ببرج العرب ويمتد حتى موعد مباراة الأهلي غدًا الخميس.

مباراة الأهلي والمصري

وخاض فريق المصري المران الأساسي مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي فريق المصري والأهلي في الـ 8 مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الأهلي والمصري في الدوري

مباراة الأهلي ضد المصري، ويحتل فريق النادي المصري المركز الثاني خلفًا للزمالك بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خوض 4 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 2.

مواجهات الأهلي والمصري

والتقى فريقا الأهلي والمصري في 127 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 71 مباراة والمصري في 20 لقاء وتعادلا في 36 مواجهة.

وسجل فريق الأهلي 181 هدفا في شباك المصري، وسجل لاعبو المصري 92 هدف في شباك الأهلي.

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