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رياضة

جنش يقود تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

مودرن سبورت
مودرن سبورت

أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: اينوك سكالا، فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا

يستضيف فريق الاتحاد السكندرى فريق مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

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