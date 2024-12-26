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رياضة

حافلة الأهلي تصل إستاد برج العرب استعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي ملعب “برج العرب” استعددا  لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب عقب وصول الفريق مباشرة، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية. 

مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري بدوافع كبيرة وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.   

كما يأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام المصري لعودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي. 

أما فريق المصري يدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وذلك بعد التعثر الأخيرة للفريق في بطولة الدوري أمام حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين سلبيًا بدون أهداف. 

كما يتطلع المصري لتحقيق الفوز أمام الأهلي من أجل تخطي الزمالك وبيراميدز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.  

 

حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق  النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس  على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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