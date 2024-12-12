أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف عمرو الليثي في واحد من الناس، الإثنين

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وفريق عمل مسرحية الصالون؛ في حلقة الإثنين المقبل من برنامج واحد من الناس؛ على شاشة قناة الحياة.

كواليس العمل

وتتناول الحلقة أسرار وكواليس العمل المسرحي وردود الفعل عليه وكيف تم اختيار اسم العمل والممثلين.

كما يتحدث الفنان أشرف زكي عن عشقه للمسرح وأهميته ودوره ورسالته وعن حماسه ودعمه للفرق الموهوبة من الفنانيين، وكيف نستطيع أن نعرض وندعم تلك التجارب الشبابية على مستوى اوسع انتشارا حتي نحقق الهدف منها ونستطيع من خلالها اكتشاف مواهب جديدة فى التمثيل.

كما تتحدث مخرجة العمل عن التفاصيل الخاصة وكيف خرج العمل إلي النور ورسالته ومدى التعاون والروح السائدة بين فريق العمل.

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