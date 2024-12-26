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مستشفى دمياط يستضيف دورى كرة القدم للمتعافين من الإدمان (صور)

دورة رياضية للمتعافين
دورة رياضية للمتعافين بمستشفى دمياط للصحة النفسية

استضاف مستشفى دمياط للصحة النفسية وعلاج الإدمان، دورى كرة القدم للمتعافين نفذتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام، وذلك ضمن حملة "عيد من غيرها" جاءت تزامنًا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

دورة رياضية للمتعافين بمستشفى دمياط للصحة النفسية
دورة رياضية للمتعافين بمستشفى دمياط للصحة النفسية

 

المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية تنظم دورة رياضية للمتعافين

 

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية " صحتك سعادتك".

 

حيث تضمن الدورى الذى جاء تحت إشراف الدكتورة شيماء البشبيشى مدير المستشفى، فرق للمتعافين من مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان " العزازي بمحافظة الشرقية، دميرة بمحافظة الدقهلية ومستشفى بورسعيد "، وأُقيم بملعب المستشفى، حيث تم صعود فريق مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتصفيات النهائية التى ستقام فى ملعب مستشفى إمبابة لتأهيل وعلاج الإدمان التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 

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الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الامانة العامة للصحة النفسية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بمحافظة الدقهلية بمحافظة الشرقية رئيس مجلس الوزراء محافظ دمياط

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