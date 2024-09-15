صحة دمياط: الكشف الطبى بالمجان على 995 مواطنا خلال قافلة بعزبة الألفى
أعلنت مديرية الصحة بدمياط استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
بدران: القافلة الطبية تضمنت ٨ عيادات تخصصية، حيث تردد عليها ٩٩٥ مواطنا
وذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أنه تم إطلاق قافلة بعزبة الألفى التابعة لقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، وذلك ضمن خطة شهر سبتمبر الجارى، تضمنت ٨ عيادات تخصصية ، حيث تردد عليها ٩٩٥ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٧ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة إلى إجراء ٣٩٠ تحليلا بمعمل الدم و٢٩ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ١٩ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ٥٠ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٤٠ مواطنا على مدار اليومين..
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