الحماية المدنية تخمد حريقا ضخما شب في مطعم عائم بالقرب من كوبري الجامعة بالمنيل (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة في إخماد حريق ضخم شب في مطعم عائم بالقرب من كوبري الجامعة في منطقة المنيل، ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، من خلال بـ 5 سيارات إطفاء.

ويقوم المعمل الجنائي بفحص الحريق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوجود أدخنة متصاعدة من أحد المباني الواقعة على الكورنيش وتبين أن مصدر النيران كان أحد المراكب العائمة، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه فرق الإنقاذ إلى الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين.

تواصل الأجهزة المختصة على تحديد مصدر الدخان وسببه، وسط إجراءات احترازية لتأمين المنطقة ومنع أي تطورات قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو خسائر مادية.



المعمل الجنائي يفحص حريقا نشب داخل مطبعة في المرج

وفي ذات السياق، يواصل المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق وقع بمطبعة ورق بدائرة قسم شرطة المرج، للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بمنطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مطبعة ورق بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.