الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

الاستئناف تتسلم ملف اتهام سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في التجمع

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تسلمت محكمة الاستئناف، ملف إحالة ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، لتحديد جلسة محاكمتها.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية (4 أشخاص) تم ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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