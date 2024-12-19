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حوادث

حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة 4 أيام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة مصر القديمة نيابة مصر القديمة مصر القديمة

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