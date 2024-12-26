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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في تشاد (صور)

وزير الخارجية والجالية
وزير الخارجية والجالية المصرية في تشاد، فيتو

استهل د. بدر عبد العاطي زيارته إلى العاصمة التشادية نجامينا اليوم الخميس بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في تشاد، حيث التقى بعدد من أعضاء الجالية المصرية الذين حرصوا على استقباله.

رحب الوزير عبد العاطي بأعضاء الجالية المصرية، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الجالية في تشاد من خلال المساهمة في التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الجالية تشكل جسرًا للتعاون والتنمية بين البلدين. 

كما استعرض الوزير جهود تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، والخطوات الجارية؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات القنصلية وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.

 

تخلل اللقاء نقاش مفتوح مع أعضاء الجالية لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم بشأن القضايا التي تمثل أولوية للجالية فى تشاد، وشدد الوزير عبد العاطي على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بكافة أجهزتها لتوفير الرعاية الكاملة لأبناء مصر المُقيمين في الخارج، والتي تسعى جاهدة لتوفير الدعم لهم، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية والمزايا المختلفة التي توفرها الدولة للمواطنين المصريين في الخارج، والتي تستهدف تلبية مطالبهم وتعزيز روابطهم بأرض الوطن.

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