فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الله مجدي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في الخامسة مساءً باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويدخل سيراميكا لقاء اليوم للثأر من خسارته الكبيرة أمام البنك الأهلي 5-0 في كأس الرابطة الموسم الجاري.

ترتيب سيراميكا والبنك الأهلي

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط من الفوز على مودرن سبورت والتعادل مع فاركو والأهلي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين على الإسماعيلي ومودرن سبورت، والتعادل مع حرس الحدود والزمالك، والهزيمة أمام الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 والتساوي مع الزمالك وبيراميدز.

يدير المباراة محمد الغازي، ويساعده طارق مصطفى وعلاء عبدالباسط، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

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