عزاء يوسف ندا في تركيا يكشف عمق الخلافات داخل الإخوان

فُجعت جماعة الإخوان المسلمين بخبر وفاة القيادي التاريخي يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية، عن عمر ناهز 92 عامًا، وأُقيمت مراسم العزاء في تركيا، ومع أنها البلد الذي كان يشكل ملاذا رئيسيًا لقيادات الجماعة بعد سنوات من الاضطراب، لكن ترتيب الجنازة والعزاء خارج مقر إقامة ندا أثار الكثير من الجدل، خاصة أنه كان يعيش في سويسرا منذ سنوات طويلة.

ومع وفاة أحد أبرز رموز الإخوان التاريخيين، زادت التساؤلات: كيف ستتعامل الجماعة مع إرث ندا، وهل يمكن لغيابه أن يدفع الطرفين للتوافق أم يعمّق الهوة بينهما؟

أسباب تنظيم جنازة وعزاء يوسف ندا في تركيا

أقيمت صلاة الجنازة على يوسف ندا في إسطنبول، بحضور عدد من القيادات الحالية للجماعة وبعض الشخصيات الإسلامية البارزة، وكان اختيار تركيا لإقامة العزاء دافعًا للتساؤلات، خصوصًا أن ندا كان يُقيم منذ سنوات طويلة في منفاه بسويسرا.

والإجابة أن تركيا مازالت تمثل حاليًا المعقل الأكثر دفئا للإخوان المسلمين في الخارج، وتوفر لهم الدعم اللوجستي والسياسي لأي مناسبة بهذه الخصوصية، مثل وفاة ندا، مما جعلها الخيار الأنسب لاستضافة العزاء.

إرث يوسف ندا في الجماعة

كان يوسف ندا شخصية محورية داخل الجماعة؛ تولى ملف العلاقات الدولية، وقاد مفاوضات في مراحل حرجة من تاريخ الإخوان، كما اشتهر بقدراته الدبلوماسية والاقتصادية، حيث كان له دور بارز في تأسيس استثمارات كبرى دعمت الجماعة، إلا أن وفاته جاءت في وقت تعاني فيه الجماعة من أزمات داخلية وانقسامات حادة.

وفاة ندا تعمّق الخلاف بين جبهتي الجماعة

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن حل المشكلات بين جبهات الإخوان خلال عزاء يوسف ندا، لكن هذا ليس صحيحًا، فجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، الذي توفى وخلّف فراغًا في قيادة الجبهة الإصلاحية وخلفه في الموقع صلاح عبد الحق، مازالت على خلاف كبير مع جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، التي تتهم جبهة لندن بالتحكم الانفرادي في القرارات وتجاوز لوائح الجماعة.

وعلى عكس ما تردد، جاء رحيل يوسف ندا ليُبرز الفجوة داخل الإخوان، حيث غاب عدد من القيادات البارزة عن العزاء، على رأسهم محمود حسين، قائد جبهة إخوان الداخل، وخصم الجبهة الأخرى بقيادة صلاح عبد الحق، مما أعطى دلالة واضحة على عمق الأزمة الداخلية، لذا فضّل البعض النأي بأنفسهم عن مشهد الانقسامات.

رسائل عزاء يوسف ندا

بعثت الرسائل التي تداولتها القيادات المختلفة حول وفاة ندا إشارات متضاربة؛ بعضها حمل نبرة حزن على قيادة تاريخية، والبعض الآخر قلل من اعتبار وفاة ندا حدث يمكن أن يجمع الإخوان، وإيجاد حل للأزمة الدائرة، لا سيما أنه كان بعيدًا عن أطراف الأزمة خلال السنوات الأخيرة، ولم يتدخل لحلها بالشكل المناسب حتى يحدث ذلك بعد وفاته.

مستقبل الإخوان بعد تساقط القيادات التاريخية

رحيل يوسف ندا يُشكل لحظة فاصلة في تاريخ الإخوان؛ ليس فقط لكونها خسارة لقيادي مخضرم، بل لأنه يُسلّط الضوء على الأزمات التي تضرب الجماعة، حيث تبقى التساؤلات حول إمكانية التوافق الداخلي وسبل تجاوز الخلافات قائمة، بينما يواجه التنظيم أزمات وجودية في ظل عالم يزداد تعقيدًا.

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