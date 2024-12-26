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محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

 شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بضبط الأسواق والأسعار. 

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 كما أكد الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في الإسكندرية وفقا 

 وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 173 منشأة، والتحفظ على 8088 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2745 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و317 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 943 ألف جنيه خلال أسبوع.

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مديرية التموين والتجارة الداخلية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية أحياء الإسكندرية

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