عماد كدواني ينعى وكيل تعليم المنيا

تقدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي وافته المنية اليوم، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وداعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.





ويتقدم محافظ المنيا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بعد صراعه مع المرض

حيث توفي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الدكتور علي عبد السلام رجب، صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وعلى أثرها تم نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا منذ أيام إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

إلا أن حاله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الصحية تدهورت، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

ويُعبر العاملون بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن خالص تعازيها لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مؤكدين أن الدكتور علي كان له دور بارز في تطوير العملية التعليمية في المحافظة.

وفاة الدكتور علي عبد السلام

حيث ساهم الدكتور علي عبد السلام رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في محافظة المنيا.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

سيتم تشييع جثمانه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا في مراسم جنازة تليق بمكانته، وسط حزن كبير من زملائه وطلابه.

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