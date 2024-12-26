الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عماد كدواني ينعى وكيل تعليم المنيا

وفاة وكيل وزارة التربية
وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بعد صراعه مع المرض

تقدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي وافته المنية اليوم، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته، وداعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
 


ويتقدم محافظ المنيا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بعد صراعه مع المرض

حيث توفي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الدكتور علي عبد السلام رجب، صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وعلى أثرها تم نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا منذ أيام إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

إلا أن حاله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الصحية تدهورت، مما أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

ويُعبر العاملون بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن خالص تعازيها لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مؤكدين أن الدكتور علي كان له دور بارز في تطوير العملية التعليمية في المحافظة.

وفاة الدكتور علي عبد السلام

حيث ساهم الدكتور علي عبد السلام رجب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في محافظة المنيا.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

سيتم تشييع جثمانه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا في مراسم جنازة تليق بمكانته، وسط حزن كبير من زملائه وطلابه.

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وفاة الدكتور علي عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، التربية والتعليم بالمنيا، مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور علي عبد السلام رجب، تعليم المنيا، وكيل وزارة التعليم المنيا، التعليم في محافظة المنيا، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وفاة الدكتور علي عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا التربية والتعليم بالمنيا مديرية التربية والتعليم بالمنيا الدكتور علي عبد السلام رجب تعليم المنيا وكيل وزارة التعليم المنيا التعليم في محافظة المنيا وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا

مواد متعلقة

مديرية التعليم تنعى وفاة وكيل تعليم المنيا

وفاة وكيل التعليم بالمنيا بعد صراع مع المرض

حوادث المحافظات، مصرع مسجل خطر في بني سويف ومقتل آخر بالمنيا، السجن المؤبد لشقيقين بقنا، اتهام شاب بقتل والده في الإسماعيلية

حصاد مديرية العمل بمحافظة المنيا لعام 2024

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد في المنيا (فيديو)

تشييع جثمان راعي كنيسة الآباء الرسل بالمنيا ضحية انقلاب سيارة ملاكي

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا الجديدة (صور)

كتموا أنفاسها حتى الموت، المشدد 15 عاما لأب قتل ابنته بمساعدة زوجته في المنيا
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة السورية

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

منوعات

المزيد

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

حركة مؤشر الذهب عالميًّا، الأونصة وصلت لهذا السعر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

فوز "الأزهر" بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال

هل مشاركة غير المسلمين في الاحتفال برأس السنة الميلادية يُعدُّ إقرارًا بعقائدهم؟

المزيد
الجريدة الرسمية