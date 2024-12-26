الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وفد عراقي برئاسة مدير المخابرات يلتقي رئيس الإدارة السورية الجديدة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أفادت وكالة "سانا"، بأن وفدا عراقيا برئاسة مدير المخابرات التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة.

وبحسب «سكاي نيوز»، فأن الوفد العراقي بحث مع رئيس الإدارة السورية الجديدة الاحتياجات الأمنية للحدود العراقية.

 

الشرع يدمج الفصائل العسكرية بمؤسسة واحدة

 وفي السياق ذاته أعلنت  إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أن أحمد الشرع ناقش خلال لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيانها: "إن  أحمد الشرع أعلن أن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد".

 

تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية

وفي وقت سابق من السبت الماضي، أعلنت القيادة العامة في سوريا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة.

ولم ترد معلومات  بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب.

كما عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب، ويعد غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

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