السبت 21 ديسمبر 2024
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انفوجراف

رسائل أحمد الشرع الملقب بالجولاني إلى الدول العربية (إنفوجراف)

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

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سوريا الثورة السورية الاستراتيجي الخليجي المشروع الإيراني الميليشيات الإيرانية الجولاني

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