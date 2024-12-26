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طب الأسنان بنات جامعة الأزهر تطلق أول كتاب دولي متكامل عن المنتجات الطبيعية

طب الأسنان بنات جامعة
طب الأسنان بنات جامعة الأزهر، فيتو

أعلنت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة، إطلاق أول مرجع علمي متكامل عن المنتجات الطبيعة التي يتم استخدامها في المجالات طب الأسنان المختلفة.

وأعلنت عميدة الكلية أن هذا المرجع الدولي أشرفت عليه الدكتورة مها نيازي، أستاذ العلاج التحفظي، وكيلة الكلية سابقًا، والدكتور هشام الانشاصي أستاذ طب الأسنان بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، إضافة لفريق عمل من الكلية ضم: الدكتورة شيماء أمين، والدكتورة فاطمة حسين، والدكتورة أسماء أحمد مخلص، والدكتورة شيماء الرافعي.

حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع جميع الكليات المناظرة

وأكدت عميدة الكلية حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع جميع الكليات المناظرة في مختلف الجامعات في مجالات البحث العلمي، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار أسهم في إعداد المرجع الدولي المتكامل حول المنتجات الطبيعة في مجالات طب الأسنان: الدكتورة رغدا عبد الحليم حلمي، أستاذ مساعد طب الأسنان في الجامعة المصرية الروسية، والدكتورة نوال عيدروس، والدكتورة مني عصام، أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية.

وأضافت عميدة الكلية أنه شارك أيضا في المرجع الدولي الدكتور رانج صالح، الأستاذ بكلية طب الأسنان بالعراق.

مجال الأبحاث العلمية في كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة

وألمحت عميدة الكلية إلى أن هذا المرجع الدولي يتضمن عديدًا من الأبحاث العلمية التي تعد نتاج خبرات علمية طويلة تصل إلى 20 عامًا من الجهود في مجال الأبحاث العلمية في كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، إضافة إلى كثير من الأبحاث الدولية الأخرى المتعلقة بنفس المجال، والتطبيق الصناعي في مجال المنتجات الطبيعية المتعلقة بطب الأسنان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات طب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية.

وأضافت أن هذا المرجع الدولي يعتبر مرجعًا مهمًّا للباحثين والمتخصصين الراغبين في الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

وقد أشاد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بهذا المرجع، مؤكدين أن هذا المرجع الدولي يعد إضافة علمية جديدة ويعزز مكانة جامعة الأزهر على مستوى العالم.

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الازهر الجامعة المصرية الروسية الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر طب الأسنان

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