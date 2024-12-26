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رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي 

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 18 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم بالجولة الـ18

1- ليفربول 39 نقطة
2- تشيلسي 35 نقطة
3- آرسنال 33 نقطة
4- نوتينجهام فورست 31 نقطة
5- بورنموث 28 نقطة
6- أستون فيلا 28 نقطة
7- مانشستر سيتي 27 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
9- فولهام 25 نقطة
10- برايتون 25 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة
12- برينتفورد 23 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 22 نقطة
14- وست هام يونايتد 20 نقطة
15- إيفرتون 16 نقطة
16- كريستال بالاس 16 نقطة
17- ليستر سيتي 14 نقطة
18- وولفرهامبتون 12 نقطة
19- إبسويتش تاون 12 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البوكسينج داي" (boxing day)، (جولة نهاية رأس السنة في الدوري الإنجليزي).

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


مانشستر سيتي ضد إيفرتون - 2:30 ظهرًا | بي إن سبورت 1

بورنموث ضد كريستال بالاس - 5 مساءً | بي إن سبورت 5

نيوكاسل ضد أستون فيلا - 5 مساءً | بي إن سبورت 3

نوتينجهام فورست ضد توتنهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 2

ساوثهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً | بي إن سبورت 4

تشيلسي ضد فولهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد | 7:30 مساءً | بي إن سبورت 1

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساءً | بي إن سبورت 1

ويتشارك ليفربول وآرسنال في رقم خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة عشر للموسم الجاري.

ويعد الثنائي ليفربول وآرسنال الأقوى دفاعًا في البريميرليج بعدما استقبلت شباكهما 16 هدفًا فقط حتى الآن ويليهما تشيلسي ونوتينغهام فورست بعدما استقبلت شباكهما 19 هدفًا.

ويعد ليفربول هو الأكثر تحقيقًا للفوز في الدوري بواقع 12 مباراة، والأقل هزيمة بواقع مباراة واحدة خلال الموسم الجاري.

 كما يعد ليفربول صاحب الأكثر نقاط خاصة أنه يحتل الصدارة برصيد 39 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ويعد نادي ليفربول ثاني أقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي خلف توتنهام الأقوى بفارق هدفين فقط.

كما يعتبر ليفربول ثاني أقل الفرق تعادلا في البريميرليج بعدما تعادل في عدد ثلاث مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري حتى الآن.

ويعد فريق ولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الانجليزي استقبالًا للأهداف قبل الجولة الثامنة عشر.

واستقبلت شباك وولفرهامبتون  40 هدفًا كأكثر الفرق والأضعف دفاعًا بعد مرور الجولة السابعة عشر.

ويأتي ليستر سيتي في المرتبة الثانية كأكثر الفرق استقبالًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 37 هدفًا، ويليه في المرتبة الثالثة فريق ساوثهامبتون متذيل جدول ترتيب البريميرليج بعدد 36 هدفًا.

ويتفوق توتنهام على ليفربول وتشيلسي برقم استثنائي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثامنة عشر.

ويتواجد توتنهام في صدارة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إحرازًا للأهداف بواقع 39 هدفًا كأقوى خط خط هجوم ويليه ليفربول وتشيلسي ولكل منهما 37 هدفًا.

ورغم احتلال توتنهام المركز الحادي عشر في البريميرليج إلا أنه يتفوق على ثنائي المقدمة ليفربول وتشيلسي في الأقوى هجومًا بالدوري حتى الآن علمًا بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

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الدوري الإنجليزي الممتا الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ضد إيفرتون

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