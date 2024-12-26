وفد ياباني يتفقد منظومة التعليم بمدارس المرحلة الابتدائية بالمحلة (صور)

رافق اليوم الخميس، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، وفدا من الجايكا اليابانية، والبروفيسبر سوليتا، أبو التوكاتسو، ووفد من طلبة الجامعات اليابانية، ومنسقي التوكاتسو بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، ومسئولي التوكاتسو بالغربية، بالإضافة إلى مسئولي وحدة إدارة المدارس اليابانية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، وفي إطار الاهتمام بأنشطة التوكاتسو اليابانية بالمدارس المصرية.

المدارس التي تطبق نشاط التوكاتسو

وقد استهدفت الزيارة مدرسة أبو زيد الصعيدي الابتدائية، بإدارة غرب المحلة، والتي تعد إحدى المدارس التي تطبق نشاط التوكاتسو، ضمن مشروع المدارس القائمة، ومدرسة الشهيد كريم رفعت المصرية اليابانية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

للاطلاع على التقدم في أنشطة التوكاتسو

وقد حضر وفد الجايكا اليابانى حصة لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية، للاطلاع على التقدم في أنشطة التوكاتسو والجانب الأكاديمي بالمدرسة الحكومية الابتدائية، وذلك خلال زيارتهم للمدرسة، بحضور منا عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، مسئول أنشطة التوكاتسو بالمديرية، محمد فتوح، مدير إدارة الأمن، وإسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

الأداء المتميز لأنشطة التوكاتسو

وخلال الزيارة أشاد الوفد الياباني بالتفاعل الجيد والأداء المتميز لأنشطة التوكاتسو بالفصول وكذا التقدم بالجانب الأكاديمي.

كفاءة وتعاون المعلمين

وأشاد الحضور بتطبيق التوكاتسو بالمدرسة، وكفاءة وتعاون المعلمين، وتميزهم العلمي في مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.

تأتي هذه الزيارة ضمن اللقاء التنشيطي والتعريفي بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية والمدارس اليابانية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من محافظات الجمهورية.

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