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نائب محافظ الغربية يناقش خطة استغلال تغطية مصرف زفتى لإنشاء مدارس ومعاهد

نائب المحافظ ووكيلة
نائب المحافظ ووكيلة الري بالغربية يناقشا استغلال مصرف زفتي

في إطار جهود تحسين استغلال المساحات المائية والبنية التحتية تفقد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والمهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية، والمهندس وليد المكاوي مدير عام صرف الغربية، بالإضافة إلى مدير هندسة صرف غرب المحلة، مصرف زفتى.

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سبل استغلال التغطية

وخلال الجولة تم ناقش نائب محافظ الغربية سبل استغلال التغطية بشكل أمثل في تطوير المنطقة المحيطة، حيث تم عرض أفكار ومقترحات تشمل إنشاء مجمع مدارس ومعاهد خاصة، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وترفيهي وعمارات سكنية حيث تهدف هذه المشروعات إلى تحسين البيئة العمرانية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

أهمية استثمار الأراضي المتاحة 

وأكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية أهمية استثمار الأراضي المتاحة على جوانب مصرف زفتى بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع.

تحسين البنية التحتية للمناطق المحيطة

كما تناولت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بـ الغربية أهمية هذا المشروع في تحسين البيئة المائية وزيادة كفاءة الصرف الزراعي، في حين أشار المهندس وليد المكاوي إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق المحيطة.

تحقيق التنمية المستدامة

ومن جانبه قال المهندس وليد المكاوى مدير عام صرف الغربية يأتي ذلك في إطار سعي جميع جهات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة، مع الالتزام بالمبادئ البيئية والهندسية لضمان نجاح المشاريع المستقبلية.

 

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