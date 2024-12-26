البنك المركزي يحسم سعر الفائدة اليوم في آخر اجتماعات 2024.. السيناريوهات المتوقعة لقرار لجنة السياسة النقدية.. والتثبيت هو الاتجاه الأقرب

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في 2024 لحسم أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة

ويعد اجتماع الخميس، هو الاجتماع الأخير للبنك المركزى المصري فى العام الجاري، بعد عام من قرارات السياسة النقدية الصعبة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.

البنك المركزي المصري، فيتو

آخر قرار للبنك المركزي المصري

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

هل الاتجاه للتثبت أم الخفض لأسعار الفائدة؟

ومن جانبه، توقع الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي لــ “فيتو”، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع إمكانية تخفيضه تدريجيا في الربع الأول العام المقبل.

وأرجع الإدريسي ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، كما يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة

واستبعد الإدريسي أن يتم رفع أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.

وتابع: كما أن التثبيت حاليا هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.

إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة

وأردف رالمتبع في السوق المصرفي أن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة سيتبعه بالتأكيد النظر في أمر العائد الممنوح لشهادات الإدخار، وبالتالي قد يكون هناك خفض بنسبة تتراوح من 1 إلى 2% حسب الخبراء في كل الشهادات الموجودة في البنوك.

واختتم الإدريسي: كما أن شهادة الـ27% السنوية في بنكي الأهلي ومصر تقترب من موعد الاستحقاق الأخير لها بما يعني أنها قد تكون غير موجودة حال اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة ما يجعل العملاء أمام خيارات أخرى في الادخار والاستثمار والبعض في السوق المصرفي يري أن الاستثمارات في الذهب قد تكون هي الأعلى اذا ماتم خفض الفائدة، وكذلك الاتجاه نحو التفكير في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي.

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