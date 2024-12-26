الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

استعجال تقرير المرور بشأن حادث دهس ربة منزل أثناء عبورها الطريق في التجمع

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري الخاص بواقعة سيدة أصابت ربة منزل بسيارتها أثناء عبورها الطريق بأحد شوارع منطقة التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى من خلال قوات مباحث قسم شرطة التجمع الأول، وتم سحب السيارة والتحفظ عليها.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في ذات السياق لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق اندلع في  سيارة ملاكي  أعلى  الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جثامينهم إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من النجدة بخصوص الحريق، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تبين أن السيارة قد تعرضت للاحتراق بشكل كامل، حيث تفحمت مقدمتها نتيجة اشتعال النيران فيها.

وما زالت أجهزة البحث والمعمل الجنائي تواصل فحص السيارة لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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