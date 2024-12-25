آداب الوادي الجديد تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

احتفلت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد باليوم العالمي للغة العربية من خلال فعالية مميزة أشرف على تنسيقها الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، فجمع فيها ثلّة من الأساتذة والعلماء والباحثين والمبدعين من بقاع الأرض المختلفة، وطاف بالعربية في يومها العالمي دولًا عدّة؛ مفتخرًا بانتمائه لها وللحرف العربي سائلًا الله إعلاءَ قدرها ومقدارها، فاصطحب الحضور بعد الترحيب بهم إلى محراب العربية صاحبة البهاء والفخامة في احتفالية تحت شعار (اللغة العربية والذكاء الاصطناعي تعزيز الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي).

وأدار اللقاء الدكتور عاطف عيد أستاذ النحو والصرف وعلم اللغة بالكلية وعميدها الأسبق مشيرًا إلى هدف الحفل في إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها، وبعد استهلاله بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم أداها عبد الواحد محمد الطالب بالفرقة الرابعة، افتتح الدكتور بسام غطاس رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اليرموك (بالأردن) وجامعة (الكويت) سابقًا أُولَى المشاركات الدولية بإلقاء كلمته بعنوان (اللغة العربية هُويَّة وكينونة) مُنبِّهًا على أن إحياء اللغة يكمن في دَيْمومة استعمالها والتفنن في استخدام تراكيبهم من قبل المبدعين من شعراء وروائيين، ثم تحدث الدكتور (حسن النُّعَمي) أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية، وعضو لجنة التحكيم بجائزة الملك فيصل العالمية للآداب عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين لغة الشعر والسرد والنثر.

وفي إطار محور الحفل وحرصًا على تحقيق هدف الكلية في مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية والبحثية ألقى الدكتور عاطف عيد الضوء من خلال ورقته البحثية على علاقة اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي مؤكِدًا على إمكانات اللغة العربية في استيعاب جميع التطورات بفضل خصائصها المميزة.

وأشاد بعدد من الخدمات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين العملية التعليمية، مع التنويه على بعض السلبيات وضرورة الاحتراز منها، وأعلن الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية للدراسات العلمية والبحوث، ورئيس قسم علم الاجتماع عن مشروع القسم العلمي القائم على إنجاز مجموعة من الأبحاث تُعنَى بدراسة أثر التحول الرقمي على المجتمع -الوادي الجديد خاصة- إيجابياته وسلبياته، ثم جاءت مشاركة الدكتورة والناقدة جُهَيْنَة الخطيب من دولة (فلسطين) عن كيفية (توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية) ممثِّلة بنماذج تطبيقية من واقع مُدارَستها.

وازدان الحفل بدوحة من أمراء الشعر وأميراته؛ فشنَّفَ الدكتور أحمد الصغير أستاذ الأدب والنقد الحديث بالكلية آذان الحاضرين بأبيات مختارَة من قصيدة (أنا عربي) للشاعر محمود درويش، ثم ألقَت شاعرة الصحراء شريفة السيد قصيدة بعنوان (لُغتي)، وأخرى بعنوان (إلى حُماة اللغة العربية) التي سبق أن ألقتها في إحدى مؤتمرات جامعة الدول العربية، وألقت كذلك شاعرة المليون المؤهلة إلى قائمة العشرين في مسابقة أمير الشعراء أسماء جلال قصيدتَين، وانتصارًا للغة على ألسنة الشعراء اختتم الشاعر علي عِمران الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع فرع النقد الأدبي بقصيدته (الحقيقة).

وأعرب الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن سعادته الغامرة بنجاح هذه الفاعلية التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز جامعة الوادي الجديد في الاهتمام باللغة العربية، وقدم سعادته خالص شكره وتقديره لقسم اللغة العربية أجمع على مجهوداته في الحفاظ على لغة القرآن الكريم، وإسهاماته المميزة المعهودة في الارتقاء بالقسم، وتمثيل الجامعة والكلية خير تمثيل من خلال تنسيق البرامج والفعاليات المتنوعة التي لا تقتصر على المشاركات المحلية بل تمتاز دائمًا بطابعها الدولي.

يأتي الحفل انطلاقًا من رؤية جامعة الوادي الجديد وسعيها إلى التميز المحلى والإقليمي والعالمي فى التعليم والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وتأكيدًا من الدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب على دور الكلية في التبادل العلمي والفكري، وإيمانًا من الدكتور محمد عبيد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بضرورة ترسيخ الانتماء والهوية الثقافية.

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