جهود رقابية مكثفة لحماية المستهلك وضبط الأسواق فى الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية وغش تجاري وتلاعب بالأسعار وذلك لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية حيث تم تحرير محاضر مخالفات بإجمالي ٣٢٩ محضر لمخابز مخالفة بالإضافة إلى تحرير ٩٧ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع ومحاضر بيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

كما قام جهاز حماية المستهلك في إطار ضبط الأسواق بالمرور على ٤٢١ محل تجاري حيث تم رصد ۱۰۷ مخالفه ما بين عدم الإعلان عن الأسعار - عدم إصدار فواتير - سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات سلع تموينية غير مصرح بتداولها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي الإطار ذاته ضمن مبادرة جهاز حماية المستهلك تحت شعار "تجارة إليكترونية منضبطة"، قام جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بعمل حملات مكثفة استهدفت ضبط الأسواق وخاصة شكاوي التجارة الالكترونيه الشراء الأونلاين والتي أسفرت عن تلقي الفرع ۷۰۱ شكوى تم التعامل معها وإزالة إزالة أسبابها منها شكاوي استبدال المنتج - استرجاع المنتج- الإصلاح، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك وفقًا لضوابط قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

كما تم المرور على شركات الشحن والمنوط بها توصيل المنتج من البائع إلى المشتري بنطاق محافظة الإسكندرية والتأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع المستهلكين وسرعة التجاوب مع الشكاوى المقدمة في هذا الشأن.

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