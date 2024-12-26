فرض حظر تجوال في قدسيا بريف دمشق لهذا السبب

أعلنت إدارة العمليات العسكرية بسوريا اليوم الخميس، فرض حظرا للتجوال في قدسيا بريف دمشق.

وقالت: "بدأنا حملة في مناطق بريف دمشق لسحب السلاح غير الشرعي.. وهناك اشتباكات مع مسلحين في قدسيا خلال عملية تمشيط".

مقتل 14 من عناصر وزارة الداخلية السورية في كمين بطرطوس

في السياق ذاته، قال وزير الداخلية السوري الجديد محمد عبد الرحمن، إن 14 من عناصر الوزارة قتلوا وأصيب عشرة آخرون في ريف محافظة طرطوس.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" عن عبد الرحمن قوله إنهم سقطوا في كمين من قبل "فلول" النظام السابق، ما يرفع مجموع القتلى من الجانبين إلى 17.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل تسعة أشخاص، الأربعاء، في اشتباكات بمحافظة طرطوس، بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس السابق بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام" و"3 من المسلحين" في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن، أثناء محاولتها توقيف ضابط سابق.

اشتباكات بين فلول نظام بشار الأسد والقوات الأمنية في طرطوس

وأكد مسؤول في هيئة تحرير الشام لوكالة الصحافة الفرنسية "حصول بعض الاشتباكات بين فلول نظام بشار والقوات الامنية في طرطوس"، من دون توضيح أسبابها. ووفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث للإعلام، قتل عدد من عناصر الأمن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المطلوب "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية، وهو وأحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء (...) أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

وأشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية".

وقال المرصد إن "شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كمينا لهم قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من قوى الأمن العام".

وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت قرية خربة المعزة واعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني.

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