محافظ الأقصر يستقبل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لبحث سبل التعاون بين المحافظ والوحدة في إطار تنظيم عمل وحدة السكان بمحافظة الأقصر، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، بجانب كلا من، أحمد عادل رئيس تطوير أعمال قطاع الشمول المالي ببنك مصر، وسيد مرعي مدير منطقة الأقصر ببنك مصر.

الأقصر تبحث سبل التعاون مع وحدة السكان المركزية بالتنمية المحلية

شهد اللقاء حضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وعبد الرحمن شعبان عضو المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، بجانب حضور أعضاء المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين بنك مصر، ممثلًا في إدارة الشمول المالي، ومحافظة الأقصر لتعزيز التنمية الشاملة.



كما قدمت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان، عرضًا حول أبرز المبادرات التي تنفذها وحدة السكان وأثرها الإيجابي على تحسين مؤشرات المحافظة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة وتحسين الخصائص المجتمعية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.