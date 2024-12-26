الخميس 26 ديسمبر 2024
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محافظ الأقصر يستقبل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية

اثناء اللقاء
اثناء اللقاء

 استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لبحث سبل التعاون بين المحافظ والوحدة في إطار تنظيم عمل وحدة السكان بمحافظة الأقصر، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، بجانب كلا من، أحمد عادل رئيس تطوير أعمال  قطاع الشمول المالي ببنك مصر، وسيد مرعي مدير منطقة الأقصر ببنك مصر.

 

الأقصر تبحث سبل التعاون مع وحدة السكان المركزية بالتنمية المحلية

 شهد اللقاء حضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وعبد الرحمن شعبان عضو المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، بجانب حضور  أعضاء المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين بنك مصر، ممثلًا في إدارة الشمول المالي، ومحافظة الأقصر لتعزيز التنمية الشاملة. 


كما قدمت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان، عرضًا حول أبرز المبادرات التي تنفذها وحدة السكان وأثرها الإيجابي على تحسين مؤشرات المحافظة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة وتحسين الخصائص المجتمعية للمواطنين.

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الأقصر محافظ الأقصر وحدة السكان وزارة التنمية المحلية المهندس عبدالمطلب عمارة

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