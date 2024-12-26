الخميس 26 ديسمبر 2024
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سياسة

القديس إمساح القفطي، شهادة إيمان وتضحية

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس إمساح القفطي، الشاب المسيحي الذي واجه اضطهاد الوالي الروماني إريانوس بصلابة إيمانه وشجاعة موقفه.

 

قصة القديس إمساح القفطي

تعود أحداث استشهاده إلى وصول إريانوس إلى مدينة قفط، حيث استقبله كهنة الأصنام بتفاخر بعدم وجود مَن يذكر اسم المسيح في المدينة. إلا أن هذا الادعاء لم يمر دون رد من القديس إمساح، الذي كان يعيش مع أخته العذراء ثاؤدورة في بستان صغير يكرسان حياتهما فيه للعمل والخدمة والتصدق على المحتاجين.

بعد سماع إمساح لتفاخر كهنة الأصنام، توجه إلى مدينة قاو، مقر الوالي إريانوس، وأعلن إيمانه المسيحي علانية قائلًا: "أنا مسيحي". أثار هذا التصريح غضب الوالي، فأمر بتعذيبه بجلده بالجريد الأخضر حتى سالت دماؤه، ثم أُلقي في السجن. وفي صباح اليوم التالي، وجدوه يصلي بثبات، فأمر الوالي بلفه في حصير وإلقائه في نهر النيل، حيث نال إمساح إكليل الشهادة.

بمعجزة إلهية، حمل تمساح الحصير الذي يحوي جسده حتى وصل إلى شاطئ مدينة قفط، حيث ظهر ملاك الرب لأخته ثاؤدورة ليعلمها بمكان جسد أخيها ويطلب منها تكفينه ودفنه بإكرام.

استُشهد القديس إمساح القفطي ليظل مثالًا حيًا للإيمان والشجاعة في مواجهة الاضطهاد.

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