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رياضة

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام ليستر سيتي الليلة

محمد صلاح
محمد صلاح

 يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أرقام قياسية جديدة تنتظر صلاح ضد ليستر سيتي 

وفي حال تمكن من تسجيل هدفًا في اللقاء، سيصل صلاح إلى الهدف رقم 100 رفقة الريدز، على ملعب آنفيلد ببطولة الدوري الإنجليزي.

أيضا في حال تمكن صلاح من تقديم تمريرة حاسمة في اللقاء، سيصل إلى 81 تمريرة حاسمة رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، متخطيًا ديفيد بيكهام.

 

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي 

تذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة، ويتواجد ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

 

عقد صلاح  مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح “32 عامًا” مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد ثماني سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد.

وتحدث صلاح في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري، ليعرب عن خيبة أمله فيما يخص تجديد عقده، وأنه لم يحصل على أي عرض للاستمرار في النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح على استمراره بعقد جديد لمدة موسمين.
عقد الـ 3 سنوات

وكشف خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا» الإسبانية أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقدا ضخما مع ليفربول.

وأضاف دياز أن صلاح سيوقع عقدا لتجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات، وهو الخبر الذي سيسعد جماهير ليفربول والتي تترقب مستقبل صلاح.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سيجدد عقده حتى صيف عام 2028، ليستمر أسطورة الريدز داخل قلعة أنفيلد واضعًا حدًّا للأنباء التي تتحدث عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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