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ثقافة وفنون

ساقية الصاوي تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل

القارئ الشيخ مصطفى
القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل - فيتو

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، الاحتفال السنوي بذكرى وفاة القارئ  الشيخ مصطفى إسماعيل

ويأتي هذا الاحتفال المقرر انطلاقه بقاعة الكلمة في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى السادسة والأربعين للقارئ الكبير. 

ويحضر الحفل -الذي يتضمن إذاعة باقة من أبرز تلاواته النادرة- عدد كبير من محبيه. 

وكان الموت غيَّب القارئ الجليل في السادس والعشرين من ديسمبر 1987 بعد مسيرة حافلة في تلاوة القرآن الكريم. 

ويعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل واحدًا من أبرز بناة دولة التلاوة المصرية وصُناع مجدها.

تميَّز القارئ الراحل منذ صغره بأداء فذٍّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

ولا يزال الشيخ مصطفى إسماعيل يحظى بإعجاب الأجيال الجديدة ويأسرهم بفنه وإبداعه في تجويد كتاب الله.

الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل في ساقية الصاوي
الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين للشيخ مصطفى إسماعيل في ساقية الصاوي

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دولة التلاوة المصرية كتاب الله ساقية عبد المنعم الصاوي الشيخ مصطفى اسماعيل

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