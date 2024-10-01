الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

إخلاء سبيل فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف المقدم من فتاتين متهمتين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى المعادي وقررت إخلاء سبيل المتهمتين علي ذمة القضية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام سيدتين بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة المعادي تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطهما وبحوزتهم 3 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" ومبلغ مالى بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنايات القاهرة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة المعادي

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