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صحة ومرأة

أعراض متحور كورونا الجديد XEC وطرق الوقاية منه

متحور كورونا الجديد،
متحور كورونا الجديد، فيتو

يعد المتحور الجديد لكورونا XEC ضمن قائمة الأكثر انتشارًا في عدد كبير من الدول - وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة - بنسبة 17% وفقًا لآخر مخططات التتبع التي شاركتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، حيث يزال المتحور السائد حاليًا هو KP.3.1.1، والذي كان مسؤولًا عن ما يقدر بنحو 57 في المائة من حالات الإصابة بكوفيد - 19 خلال الفترة السابقة هو الأكثر انتشارا.

ويختلف المتحور الجديد XEC عن KP.3.1.1. لأنه فيروس من سلالة هجينة، أي أنه يشتمل على ميزات من متغيرين آخرين (في هذه الحالة، KS.1.1 وKP.3.3)، كما يوضح بيتر تشين هونج، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والمتخصص في الأمراض المعدية.

 

ويشير إلى أن XEC لديه طفرة في ما يسمى بروتين سبايك الذي قد يحسن قدرته على الارتباط بالخلايا البشرية، مما قد يزيد بدوره من العدوى.

كيفية التعامل مع المتحور الجديد

وأكد الطبيب أن  المتحور الجديد لا يشكل تهديدًا صحيًا أكبر من المتغيرات الأخرى المتداولة حاليًا، ولكن يجب على الناس اتخاذ حذرهم وأخذ الاحتياطات اللازمة للاستعداد لموسم الشتاء والبرد والذي ينتشر فيه الفيروسات بأشكالها المختلفة.

وعلى الرغم من أن لقاح COVID المحدث 2024-2025 تم صياغته خصيصًا للحماية من المتغيرات من الماضي القريب، فإن XEC وثيق الصلة بتلك المتغيرات، لذلك فأن اللقاح فعالًا ضد XEC أيضًا.

وأكد تشين هونج على أهمية التطعيم - وخاصة للأشخاص المعرضين بشكل خاص للإصابة الشديدة بكورونا مثل كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، ففي هذه المجموعات، من المرجح أن تكون المناعة الناتجة عن التطعيمات أو العدوى السابقة قد تلاشت بشكل.

أعراض متحور XEC

لا تختلف أعراض XEC عن ما كانت عليه في المتحورات السابقة، وتكون كالآتي:

  • احتقان الأنف أو سيلان الأنف
  • التهاب الحلق
  • التعب
  • الصداع
  • السعال
  • آلام العضلات أو الجسم
  • حمى أو قشعريرة
  • غثيان أو قيء
  • إسهال
  • فقدان جديد للتذوق أو الشم
  • ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

ويكون ضيق التنفس أكثر تكرارًا لدى الأفراد الأكبر سنًا أو الذين يعانون من ضعف المناعة والذين لم يحصلوا على لقاح في العام الماضي.

نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC

ووجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من متحور فيروس كورونا XEC  منها:

١-غسل اليدين بشكل منتظم

٢-تنظيف الاسطح

٣-الالتزام بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة 

٤- الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات

٥- الالتزام بالحصول على اللقاحات اللازمة

أكدت وزارة الصحة أنه يمكن استخدام العلاج اللازم للأعراض مثل خافض الحرارة مثل الباراسيتامول ومضاد الرشح وفيتامين سي.

ونصحت بأهمية استشارة الطبيب فورا في حالة ظهور الأعراض الشديدة.

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