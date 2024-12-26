رئيس مركز الفرافرة يعقد لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي، بقاعه ديوان المركز بحضور بعض من الجهاز التتفيذي المعني بموضوعات المواطنين، لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين بمدينة الفرافرة وقري المركز، وذلك بهدف تلبية إحتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها وفقا لما هو متاح من الإمكانيات وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الفرافرة، في بيان له اليوم الخميس، أن اللقاء الأسبوعي يأتي في ضوء توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم وحل مشاكلهم.

وخلال اللقاء شدد رئيس مركز ومدينة الفرافرة على مواصلة العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستجابة الفورية لطلباتهم والعمل على حلها، موجهًا بعدد من التوصيات، جاء أبرزها كالتالي:

* سرعة إنهاء عقود المواطنين المسددين لجميع مستحقات الدولة.

* ⁠ضرورة سداد مستحقات الدولة لأراضي صندوق استصلاح الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.

* ⁠سرعة إنهاء لجنة توفيق الأوضاع للقائمين بالزراعة الفعلية بأراضي صندوق استصلاح الأراضي.

* ⁠توعية وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح بالمركز التكنولوجي لتوفيق أوضاعهم في ضوء قانون التصالح.

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