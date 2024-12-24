الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة أحد مصابي حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان في الشرقية

حريق مصنع العاشر
حريق مصنع العاشر من رمضان

 أعلن مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة محافظة الشرقية وفاة أحد المصابين ويدعى"شريف.ر.س"17 عاما مقيم بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس في حريق مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

 وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى وتسليمه إلى ذويه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

قرارات عاجلة من النيابة في حريق مصنع فوم بالشرقية

النيابة تباشر التحقيق في حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان

 تباشر نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام الأول  لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة حريق مصنع فوم بالعاشر، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين.

 

 وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحريق والاستماع لأقوال المصابين بمستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وإحدى المستشفيات الخاصة. 

وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر وتحريات المباحث حول الواقعة.

ضحية حريق مصنع الفوم،فيتو
ضحية حريق مصنع الفوم،فيتو

حريق هائل يلتهم محتويات مصنع بالعاشر من رمضان

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للإسفنج والمراتب، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع الحريق، وجرى الاستعانة بفرق من 4 محافظات وهي (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة) بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة لمحاولة السيطرة علي الحريق.

ونتج عن الحريق إصابة 16 شخصا بحسب البيانات الرسمية بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية،( قبل أن يلفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة الساعات الماضية متأثرا بإصابته الخطيرة)، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الشرقية لـ 16 شخصا

 وتابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حريق العاشر من رمضان

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والتي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالذراع وحرق من الدرجة الثالثة واشتباه بأزمة قلبية وحالات اختناق متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إلى إرتفاع أعداد المصابين إلى 16 حالة،(قبل وفاة احد المصابين الساعات الماضية) وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية 12 حالة بموقع الحريق، مشيرة إلى أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء خزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولًا بأول بعد أن تلقي بلاغًا من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة احد مصابي مصنع الفوم بالعاشر من رمضان السيطرة علي حريق مصنع العاشر من رمضان حرائق محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون بـ 42 جنيهًا وانخفاض الباذنجان والخيار

رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب بشأن امتحانات نصف العام الدراسي

زي النهارده، استقلال ليبيا وإعلانها مملكة متحدة بعد كفاح مرير

محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع حي أول ويستمع لمقترحات وشكاوى المواطنين حول الخدمات (صور)

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يتراجع وهذا موقف الجوافة والفراولة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون بـ 42 جنيهًا وانخفاض الباذنجان والخيار

أخبار مصر: بشرى سارة عن الذهب، تحذير من الأرصاد، ماذا فعل أنصار نصرالله مع راغب علامة، قصة مفاوضات ناد ليبي مع كهربا

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

صقيع فى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 -12- 2024 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاض بالجملة ومفاجأة عن الجنيه الأصفر

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24-12-2024، ضغط عصبي وفرص جيدة مع الشريك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

موعد صرف معاشات يناير 2025، والفئات المستحقة لزيادة المعاشات

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية