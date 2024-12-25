كرة السلة، الأهلي يرفع رصيده بدوري المرتبط لـ 10 بطولات

كرة السلة، توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/202.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

ورفع الأهلي رصيده من بطولة دوري المرتبط إلى 10 ألقاب، بعد الفوز بلقب بطولة الموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت ألقاب الأهلي في المواسم التالية:

2005 - 2006 - 2016 - 2017 - 2018 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

وجاء ترتيب المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

1- الأهلي

2- الاتحاد السكندري

3- سبورتنج

4- الزمالك

أقيمت نهائيات دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، في حضور جماهير مقدر بـ1000 مشجع لكل فريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.