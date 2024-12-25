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رياضة

هاني عبد المنعم ينتقد حكام نهائي مرتبط السلة بين الأهلي والاتحاد

هاني عبد المنعم،
هاني عبد المنعم، فيتو

كرة السلة، كشف هاني عبد المنعم نجم الأهلي السابق لكرة السلة، أن المارد الأحمر قدم أداءً قويًّا في نهائي دوري المرتبط، وحقق فوزًا مستحقًّا على الاتحاد السكندري.

وقال “عبد المنعم”: “الحكام أسوأ ما في المباراة، اتخذوا عددًا كبيرًا من القرارات الخاطئة لأسباب مجهولة ومبررات غير واضحة”.

 

الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

وجاء ترتيب المربع الذهبي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

1- الأهلي.

2- الاتحاد السكندري.

3- سبورتنج.

4- الزمالك.

أقيمت نهائيات دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة، في حضور جماهير مقدر بـ1000 مشجع لكل فريق.

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