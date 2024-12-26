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رياضة

الخطيب يهنئ رجال سلة الأهلي بالتتويج بدوري المرتبط

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

كرة السلة، وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، وفريق ١٦ سنة «شباب»، والجهازين الفني والإداري والطبي للفريقين، بعد التتويج بدوري المرتبط للموسم الخامس على التوالي. 

وأشاد رئيس الأهلي بالدور الرائع لجماهير الأحمر الوفية التي تواجدت بصالة استاد القاهرة وآزرت اللاعبين طوال المباراتين، وكان لها بالغ الأثر في تحفيز الفريقين (الأول - الشباب) خاصة في اللحظات الحاسمة في اللقاءين. 

كما أشاد بالروح العالية للاعبين وأدائهم المتميز وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهير الأهلي. 

وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في استمرار منظومة كرة السلة على المستوى الذي يليق بالنادي ومكانته العريقة.

الأهلي يتوج بطلا لدوري المرتبط

و توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة دوري المرتبط، بعد التفوق على الاتحاد السكندري في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا قبل أن يعود ويحقق الفوز في مباراة الإياب، فيما كان التفوق لصالح المارد الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق الناشئين تحت 16 عامًا.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على نظيره فريق النادي الأهلي بنتيجة (86-80)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط على مستوى فريق الناشئين بنتيجة (56-55).

وتقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

وتأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2024 /2025، بعد التفوق على سبورتنج في مواجهات الدور قبل النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (2-2) بأفضلية نتائج فريق الرجال، في مجموع مواجهات الدور قبل النهائي على مستوى فريق الرجال وفريق المرتبط.

وفاز الاتحاد السكندري ذهابًا وإيابًا على مستوى فريق الرجال، فيما فاز فريق سبورتنج ذهابًا وإيابًا أمام على مستوى المرتبط.

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