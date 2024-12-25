الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

جهود مكثفة لتحديد وضبط سائق تاكسي دهس طالبة في المعادي

فريق بحث لضبط سائق
فريق بحث لضبط سائق دهس طالبة وهرب في المعادي،فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها لتحديد هوية سائق تاكسي، متهم بدهس طالبة بشارع الخمسين، أمام مدرسة السيدة خديجة بدائرة قسم شرطة المعادي أثناء عبورها الطريق، من خلال جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة لتوثيق الحادث وتحديد تفاصيل السيارة.

وبمناقشة شهود العيان تبين أن السائق يقود بسرعة مفرطة بالقرب من المدرسة، وعندما حاولت الفتاة عبور الطريق، صدمها بقوة، مما أدى إلى سقوطها أرضًا وهي تنزف بشدة، وفر هاربًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في المعادي بوجود مصابة إثر حادث تصادم  أمام مدرسة السيدة خديجة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المصابة في العقد الثاني من عمرها، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور لنقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تعاني من إصابات متعددة نتيجة قوة الاصطدام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الأجهزة الأمنية القاهرة سائق تاكسي قسم شرطة المعادي كاميرات المراقبة

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