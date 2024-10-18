الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم رئيس تليفزيون القنال

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم، خالد جودة رئيس تليفزيون القنال، وحرص محافظ  علي تكريمه لبلوغه سن المعاش.

محافظ الإسماعيلية في جولة على المواقف ومحطات الوقود (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يلتقي عددا من المواطنين عقب أداء الصلاة (صور)

إشادة بدور تليفزيون القناة في خدمة المجتمع  

وأشاد بالدور البارز الذي يلعبه تليفزيون القنال لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية والمحافظة عليها. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

رسالة شكر لفريق تليفزيون القناة 

ووجه الشكر لفريق عمل تليفزيون القنال في التغطية الإعلامية لجميع فعاليات المحافظة وقيامهم بحلقة الوصل بين المواطن والمسئول. 

 

تقديم درع المحافظة لرئيس تليفزيون القناة 

وأهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لخالد جودة رئيس التليفزيون؛ تقديرًا لجهوده خلال سنوات عمله. 

ومن جهة أخرى  التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بعدد من مواطني الإسماعيلية وذلك عقب أداء صلاة الجمعة حيث استمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، وذلك في إطار القانون والإمكانيات.  

 

صلاة الجمعة بمسجد أبو المجد 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أدى اليوم صلاة الجمعة بمسجد أبو المجد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

أبرز الحضور خلال شعائر صلاة الجمعة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

 

خطبة الجمعة لليوم 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى عبد الفتاح إمام وخطيب مسجد أبو المجد، والتي تحدث خلالها عن التنبيه على تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر عليه، أو التسلط عليه، أو إلحاق الأذى به، أو معايرته بعيب فيه، أو الاستهزاء به بالقول أو الفعل أو الإشارة، سواء في الواقع بين الناس أو في العالم الافتراضي "السوشيال ميديا". 

 

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