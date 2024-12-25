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أخبار مصر

"التموين": تطوير 359 مجمعا استهلاكيا لتلبية احتياجات المواطنين

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استكمال مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد خلال العام المقبل 2025، والذي بدأته الفترة الماضية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضافت أنه تم تطوير ورفع كفاءة 44 فرع في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

 

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين أنه تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ 6 شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

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السلع الغذائية المشروعات القوميه المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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