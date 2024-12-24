"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة

أكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز يعمل حاليًّا على تنفيذ 17 مشروعًا استثماريًّا في 12 محافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.

وأضافت أن هذه المشروعات تشمل مناطق تجارية، مستودعات استراتيجية، وأسواق جملة. وأوضحت أن من أبرز هذه المشروعات منطقتان تجاريتان في بني سويف ومستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر، وهذه المشروعات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التجارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية، مع إعطاء أولوية خاصة لمناطق الصعيد.



وأشارت إلى أن الخطوة الأولى لتطوير المشروعات تبدأ بمعاينة الأراضي للتأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية، يليها طرح المزايدات بطريقة شفافة.

وأهم المشروعات التى تم طرحها مؤخرًا:

1. منطقة تجارية في بني سويف:

المساحة: 47 فدانًا.

الاستثمارات: 3.8 مليار جنيه.

الأنشطة: مركز تجاري، أسواق جملة، مناطق ترفيهية، مخازن أدوية، ومحطة خدمة سيارات.

فرص العمل: 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

2. مركز تجاري على أرض مصنع الثلج ببني سويف:

المساحة: 2350 مترًا مربعًا.

الاستثمارات: 400 مليون جنيه.

الأنشطة: هايبر ماركت، معارض تجارية.

فرص العمل: 1000 فرصة عمل.

3. مشروع أرض العصلوجي في الشرقية:

المساحة: 4 أفدنة.

الاستثمارات: 600 مليون جنيه.

الأنشطة: أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم.

فرص العمل: 2500 فرصة عمل

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