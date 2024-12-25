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أخبار مصر

تطوير وميكنة 6 شركات بوزارة التموين بإجمالي 750 مليون جنيه

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

أعلنتوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع. 

وأكدت أنه تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ 6 شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي: 

الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية  . 

وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

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الشركة القابضة للصناعات الغذائية النيل للمجمعات الاستهلاكية تجارة السلع وزارة التموين

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