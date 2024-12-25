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حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المكملات الغذائية فى الإسماعيلية

ضبط مصنع ومخزن بدون
ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالإسماعيلية.

مصنع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج المكملات الغذائية فى الإسماعيلية

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدمًا خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائى متنوع – كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر ").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وتصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة.

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أجهزة وزارة الداخلية أبوصوير بالإسماعيلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين

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