الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عامل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى بنى سويف

أسلحة نارية
أسلحة نارية

أمرت النيابة العامة، حبس عامل ببني سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.


ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى  عدد من الطلقات - مجموعة من  أجزاء وأدوات التصنيع)،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

 

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