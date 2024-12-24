رئيس جامعة القناة يتفقد الوحدات ذات الطابع الخاص بالمقر القديم (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات ذات الطابع الخاص بمقر الجامعة القديمة، وذلك يرافقة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شملت الجولة زيارة مطبعة جامعة القناة وورشة النجارة، حيث اطلع على سير العمل في الوحدتين والخدمات التي تقدمانها لدعم العملية التعليمية والإدارية بالجامعة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

بداية الجولة بالوحدات

بدأت الجولة بزيارة مطبعة جامعة القناة، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة صفاء إبراهيم، مدير المطبعة، التي قدمت شرحًا وافيًا حول سير العمل والتطورات الجارية.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن المطبعة تقوم حاليًا بتجهيز كراسات الإجابة ونماذج التصحيح الإلكتروني لخدمة كليات الجامعة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس،بجودة الأوراق ووضوح الطباعة، حيث يتم تجهيز الكراسات وفقًا لطبيعة المواد الدراسية، بما في ذلك كراسات خاصة لطلاب قسم التربية الموسيقية.

استجابة سريعة لتحسين البيئة

وفي استجابة سريعة لتحسين بيئة العمل بالمطبعة، وافق رئيس الجامعة على نقل موظفي المطبعة إلى مقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، مع تكليف الإدارة الهندسية بإجراء تعديلات تشمل أعمال الطلاء والإضاءة.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن المطبعة تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجامعة من المطبوعات، بما في ذلك، تجهيز السجلات المالية والإدارية، وتصميم مطبوعات المؤتمرات والأحداث العلمية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أن المطبعة تقوم أيضًا بعمليات الصيانة وإعادة التجليد للكتب والمطبوعات التي تتعرض للتلف، بما يضمن استمرار استخدامها في مكتبات الكليات.

زيارة لورشة النجارة

كما زار رئيس جامعة القناة ورشة النجارة، حيث كان في استقباله السيد نبيل، مسئول الورشة، الذي استعرض أهم الأعمال التي تقوم بها الورشة لدعم الكليات والإدارات المختلفة بالجامعة.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بدور الورشة في تصنيع جميع الأثاثات المطلوبة من مكاتب، مكتبات، كراسي معمل، وكراسي محاضرات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الورشة تعتمد على أجود الخامات وتقدم مشغولات متميزة للجهات الطالبة داخل وخارج الجامعة.

كما تقوم بتصنيع الأثاث الخاص بقاعات الاجتماعات والمكاتب بتصاميم عالية الجودة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

إحلال وتجديد المسطحات الخضراء

كما تابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة، يرافقه المهندس محمد سليمان مدير عام خدمة المجتمع، الخطة التي تم اعتمادها لإحلال وتجديد المسطحات الخضراء، وتوفير شبكة ري، لكي تكون متنفسًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة للمخازن الرئيسية، يرافقه ناهد عبد الوهاب مدير المخازن الرئيسية، حيث تابع قام سيادته برصد الاحتياجات الخاصة بالكليات، ومتابعة سير العمل بالمخازن.

اختتمت الجولة بتأكيد الدكتور ناصر مندور على أهمية دعم وتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، مشددًا على أنها تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تخدم العملية التعليمية والإدارية، وتسهم في تحقيق رؤية الجامعة نحو تقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزة.

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