"عمارة" يشارك الأقباط احتفالات أعياد الميلاد

شارك ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بعيد الميلاد المجيد، في خطوة تعكس عمق الوحدة الوطنية، مقدمًا لهم أجمل التهاني وأطيب الأمنيات.

قيادات التربية والتعليم يقدمون التهاني للاب بندلمون

رافقه في الزيارة سمير الجمل مدير عام إدارة دمياط التعليمية ومحمد الحمزاوي مدير إدارة عزبة البرج التعليمية واشرف الدنون وكيل إدارة دمياط.

وخلال الزيارة، تبادل وكيل الوزارة والأب بندليمون بشرى راعي الكنيسة التهاني الحارة، مؤكدين على أهمية هذه المناسبة في تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

عمارة: هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان

وأكد "عماره" أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا للتعليمات الرئاسية بضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان، مشيرًا إلى أن التعليم يلعب دورًا حيويًا في ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب الأب بندليمون عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من وكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتؤكد على عمق العيش المشترك بين المسلمين والأقباط في مصر.

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