الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"عمارة" يشارك الأقباط احتفالات أعياد الميلاد

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

شارك  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بعيد الميلاد المجيد، في خطوة تعكس عمق الوحدة الوطنية، مقدمًا لهم أجمل التهاني وأطيب الأمنيات.

قيادات التربية والتعليم يقدمون التهاني للاب بندلمون
قيادات التربية والتعليم يقدمون التهاني للاب بندلمون

رافقه في الزيارة  سمير الجمل مدير عام إدارة دمياط التعليمية ومحمد الحمزاوي مدير إدارة عزبة البرج التعليمية واشرف الدنون وكيل إدارة دمياط.

وخلال الزيارة، تبادل وكيل الوزارة والأب بندليمون بشرى راعي الكنيسة التهاني الحارة، مؤكدين على أهمية هذه المناسبة في تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

عمارة: هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان

 

 

وأكد "عماره" أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا للتعليمات الرئاسية بضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان، مشيرًا إلى أن التعليم يلعب دورًا حيويًا في ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب الأب بندليمون عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من وكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتؤكد على عمق العيش المشترك بين المسلمين والأقباط في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسامح والتعايش السلمي التربية والتعليم التماسك الاجتماعي الروم الأرثوذكس عيد الميلاد المجيد كنيسة الروم الأرثوذكس قيادات التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

النيل الإعدادية بدمياط تفتح أبوابها لممارسة الأنشطة الصيفية (صور)

مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ملتزمة بتقديم فتاوى تستند إلى العلم الشرعي الصحيح

وزير الأوقاف: المرأة مفتاح الحياة ولبنة بناء الأوطان

الشيخ خالد خضر رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يوضح تفاصيل مؤتمر دور المرأة في بناء الوعي

ads

الأكثر قراءة

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

حرق مقام الشيخ يبرق فى سوريا والسلطات تفرض حظر تجول بحمص (فيديو)

تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 25-12-2024

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

منوعات

المزيد

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبطال الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2024-2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

الأزهر: ادعاء معرفة الغيب حرام شرعًا.. واستضافة المنجمين على الفضائيات ترسيخ للخرافات

المزيد
الجريدة الرسمية