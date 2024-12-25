محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يشهدان احتفالية اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، فى إطار مبادرة (اتكلم هنسمعك) والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي بمشاركة مؤسسة حياة كريمة بالصالة المغطاة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد وائل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور حسين أبو المجد مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي والعقيد أحمد عصمت عبد الحميد مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا والمهندس محمد عادل عمر منسق عام حياة كريمة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا.

مؤسسة حياة كريمة بقنا

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بهذه الاحتفالية والتي تنظمها جامعة جنوب الوادى والتى هى مركز إشعاع معرفى، وبالاشتراك مع مؤسسة حياة كريمة وهى المبادرة الإنسانية التى تشمل العديد من البرامج فى مختلف المجالات.

وأضاف محافظ قنا أن احتفال جامعة جنوب الوادي باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة يأتي في اطار اهتمام الجامعة بدعم وتمكين ورعاية أبنائها من ذوي الإعاقة.

رؤية مصر 2030

كما أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأن هذه الفعالية إنما تؤكد على التزام الجامعة لدعم حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع كما تهدف ايضا الى تعزيز وعي المجتمع بأهمية تمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم الفعالة في بناء الوطن بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأكد أيضا على استعداد جامعة جنوب الوادى لتقديم كافة الخدمات فى اى مجال يقع فى نطاق الاختصاص وتسخير كافة إمكانيات الجامعة لرد الجميل ومساعدة هذه الفئة.



جهود مؤسسة حياة كريمة

كما استعرض العقيد أحمد عصمت عبد الحميد مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا جهود مؤسسة حياة كريمة وانجازاتها خلال الفترة الماضية مؤكدًا بان المؤسسة تبذل مزيد من الجهد فى تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة من المجتمع وأيضا لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الاكثر احتياجا من خلال توفير الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية وتمكين الفئات المستهدفة.

وتضمن برنامج الاحتفال العديد من الفقرات ومنها أغنية بلغة الإشارة (علمونا في مدرستنا) أداء طالبات من ذوي الإعاقة السمعية و(اسكتش الجيش موسيقى عسكرية) وأغنية ( قالوا إيه) أداء طلاب من ذوي الاعاقة الذهنية وانشاد ديني واستعراض فني لاغنية (حلاوة شمسنا).

وقام العقيد أحمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا بإهداء درع المؤسسة لمحافظة قنا ولرئيس جامعة جنوب الوادي تقديرا لمجهوداتهم، وأيضا إهداء درع المؤسسة لعدد من النماذج الناجحة من ذوى الإعاقة.

قافلة طبية بشرية شاملة

كما قام المحافظ ورئيس الجامعة ومدير مكتب حياة كريمة بتسليم 32 شخص من ذوي الإعاقة كراسي متحركة وعلى هامش الاحتفالية نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية شاملة لذوى الإعاقة، شملت العديد من التخصصات الطبية، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف عليها.

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