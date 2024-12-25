أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل زعيم الثغر تواجد محمود متولي المنضم حديثا للفريق السكندري من النادي الأهلي.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – محمود شبانة – مروان داوود.

الوسط: بينجامين بواتنج – فيليبي ناسيمينتو – مورو ساليفو.

الهجوم: فادي فريد – إيمانويل أبيه – كريم الديب.

بابافاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

فيما أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: اينوك سكالا، فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندرى فريق مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

كما يحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

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