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رياضة

الاتحاد السكندري يلتقي مودرن سبورت في مواجهة صعبة بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

يستضيف فريق الاتحاد السكندرى فريق مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

 

مباراة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت


وتعادل الاتحاد بقيادة القبرصى بابا فاسيليو سلبيا مع غزل المحلة في الجولة الماضية، فيما سقط مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوماس أمام البنك الأهلي بهدف نظيف في نفس الجولة لذلك يسعى الفريقان الي تحقيق الفوز لتعديل وضعه بجدول الدوري.


ترتيب الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

 

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

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